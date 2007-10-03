В 12.30 Ющенко сделает заявление о формировании парламентской коалиции

10:27, 03 октября 2007
Политика
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Вопросы не предусматриваются

Виктор Ющенко выступает во время съемок программы ”Свобода слова”. Киев, 28 сентября Сегодня в 12.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделает заявление относительно формирования парламентской коалиции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО слделает заявление на крыльце Секретариата Президента (ул. Банковая, 11).

Вопросы не предусматриваются.

Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.

 

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