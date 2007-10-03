В 12.30 Ющенко сделает заявление о формировании парламентской коалиции
10:27, 03 октября 2007Политика
2505 0
Вопросы не предусматриваются
Сегодня в 12.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделает заявление относительно формирования парламентской коалиции.
Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО слделает заявление на крыльце Секретариата Президента (ул. Банковая, 11).
Вопросы не предусматриваются.
Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter