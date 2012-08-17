Нацбанк обязал банки не отказывать кандидатам в депутаты

Об этом говорится в письме регулятора к коммерческим банкам №25-111/1746.

“... В Национальный банк Украины поступают многочисленные обращения от кандидатов в народные депутаты Украины и их представителей об отказе в открытии счетов избирательных фондов некоторыми учреждениями банков. В связи с этим обязываем банки обеспечить выполнение требований Закона Украины "О выборах народных депутатов" и нормативно-правовых актов Национального банка по открытию счетов избирательных фондов партий и кандидатов в народные депутаты Украины”, - говорится в письме.

В соответствии с вышеуказанным Законом услуги банков по открытию и закрытию счетов избирательного фонда и их функционированию предоставляются бесплатно. Учреждение банка за пользование средствами, находящимися на счетах избирательного фонда партии, проценты не начисляет и не выплачивает.

Согласно действующему законодательству, партия, кандидаты в народные депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, открывает один накопительный счет избирательного фонда в банке Украины в Киеве и не более одного текущего счета в банке на территории одного одномандатного избирательного округа.

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе открывает один текущий счет собственного избирательного фонда в банке Украины по местонахождению окружной избирательной комиссии.

Местная организация партии, кандидат в депутаты в одномандатном, одномандатном мажоритарном избирательном округе, кандидат на должность сельского, поселкового, городского головы открывают один текущий счет собственного избирательного фонда в банке, который определяется территориальной избирательной комиссией по месту нахождения соответствующей избирательной комиссии.