МИД Польши уволил 5 консулов, отозванных после скандала в Луцке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства.

"Отозванные консулы завершили сотрудничество с МИД. Это не касается генерального консула (который отозван за отсутствие надзора за выдачей виз - УНИАН)", - отметили в пресс-службе.

В министерстве также сообщили, что "не знают" случаев осуждения окончательным приговором за коррупцию польских дипломатов, которые работали в Украине.

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Антикоррупционное бюро Польши (CBA), отвечая на запрос агентства, сообщило, что со времени своего основания в 2006 году не выявило ни одного случая коррупции польских дипломатов, которые работают в Украине.

Пресс-секретарь ведомства Яцек Добжинский сообщил, что дело нелегальной выдачи виз в консульствах Польши в Украине бюро ведет с августа 2011 года, отметив, что сейчас это расследование проводится под надзором Апелляционной прокуратуры в Катовицах. "На данном этапе прокуратура как хозяин дела, возможно, сможет предоставить дополнительную информацию", - написал он.

В то же время он отметил, что СBA выявила два случая коррупции польских дипломатов, работавших в Южной Корее и Малайзии, которые получили взятки за выдачу виз и аренду помещения на сумму от 275 до 800 тысяч евро (по текущему курсу).

Одно из дел касалось польского консула в Куала Лумпур, который нелегально выдавал визы гражданам Бангладеш, Пакистана и Индии за 500-2,5 тысяч евро за визу.

Как сообщал УНИАН, по данным украинских правоохранительных органов, работники польского консульства в Луцке были задействованы в нелегальной выдаче виз украинским женщинам, которых вывозили в Германию, где их вынуждали заниматься проституцией. В частности, они выдавали на основании фальшивых документов польские шенгенские визы, которые даже не вносили в официальный реестр консульства.

К "визовому скандалу в Луцке" привела публикация польского издания Gazeta Polska Сodziennie, которое в начале августа сообщило о создании работниками этого консульства преступной группы, занимающейся нелегальной выдачей виз и могущей быть причастной к торговле людьми.

По неофициальным данным, эта группа, в которую входили также местные предприниматели, последние два года продавала долгосрочные шенгенские визы за 300-900 евро в то время, как официальная плата за их выдачу украинцам составляет 35 евро.

10 августа МИД Польши объявил об отзыве своего генконсула в Луцке и всех 5 визовых консулов этого представительства.

Представители прокуратуры в Катовицах сообщали, что на данном этапе ни одному из работников консульства не выдвинуто официальных обвинений в коррупции, отметив, что следствие по этому делу продолжено до конца текущего года.