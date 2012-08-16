Пограничники: польское консульство в Луцке было задействовано в торговле людьми

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, «в конце апреля 2011 года оперативными подразделениями Луцкого пограничного отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Управлений Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины в Волынской области была получена первичная информация о налаживании и функционировании на постоянной основе канала вербовки и вывоза украинских женщин в Германию с целью сексуальной эксплуатации. В ходе проведения проверки деятельности канала и разработки преступной группировки было установлено, что организация вывоза наших сограждан за границу осуществляется с использованием мошеннических схем и связей в Консульстве Республики Польша в Украине в г. Луцке, где оформлялись визы для выезда в страны Шенгенской зоны».

Пограничники отмечают, что противоправная деятельность международной преступной группировки, деятельность которой была связана с организацией устойчивого канала торговли людьми, полностью задокументирована.

Так, в начале июля 2011 года во время попытки вывоза за границу очередной партии украинских женщин, в пункте пропуска «Ягодин – авто» (украинско-польская граница) были задержаны один из главных организаторов преступной группировки – гражданин Германии и его пособница – гражданка Украины.

На основании материалов оперативного документирования следственным органом Управления МВД Украины в Волынской области в отношении задержанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины («торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека»). Во время проведения следствия было установлено, что эта группировка действовала в течение 2010-2011 года и за этот период «им удалось вывезти за границу более 20 украинских женщин в возрасте 18-25 лет, которые были использованы в качестве проституток в борделях Германии».

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде фигуранты были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины и им назначено наказание в виде 2 и 1,5 лет лишения свободы, соответственно. В конце июля текущего года приговор суда вступил в законную силу.

В дальнейшем сотрудниками Управления МВД Украины в Волынской области был проведен ряд мероприятий по обмену информацией с полицией Германии относительно деятельности указанной преступной группировки. Так, во время выезда в Германию сотрудниками МВД была предоставлена спецслужбам информация в отношении основного организатора канала торговли людьми – гражданина Германии, в отношении которого, как выяснилось, полицией Германии и Республики Польша также проводились активные мероприятия.

Материалы, которые были предоставлены украинской стороной, подтолкнули спецслужбы Германии к проведению совместных полицейских рейдов, во время одного из которых в борделе «Эдем» г. Бернау был обнаружены украинские женщины, которых удерживали силой и принуждали заниматься проституцией. Во время детальной проверки полученных данных было установлено, что все украинские женщины получали визы в Консульстве Республики Польша в г. Луцке по поддельным приглашениям, причем визы не были внесены в общий реестр.

Спецслужбами Германии и Республики Польша были начаты проверки законности выдачи шенгенских виз в Консульстве Республики Польша в г. Луцке, что получило существенный резонанс в средствах массовой информации. В дальнейшем это привело к ожидаемому и логическому результату – в августе текущего года был уволен ряд должностных лиц консульства, включая и Генерального консула Республики Польша в г. Луцке.

Как сообщал УНИАН, МИД Польши 10 августа объявило об отзыве генерального консула в Луцке Марека Мартинека и всех пяти визовых консулов из-за выявленных во время проверки нарушений при выдаче виз, что, в частности, заключалось в выдаче виз ряду заявителей вне очереди и создании "виртуальной очереди" официальным посредником консульства.

По неофициальным данным, ряд работников консульства совместно с местным предпринимателем в течение последних двух лет осуществляли нелегальную выдачу шенгенских многократных виз, которые продавали за 300-900 евро, тогда как официальная стоимость для украинцев составляет 35 евро.