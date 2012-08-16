Милиция рассказала, за какие грехи ищет автора билборда с котом

Об этом сообщается на официальном сайте ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

В милиции отмечают, что 21 ноября 2011 года следственным отделом Петриковского райотдела милиции ГУМВД в Днепропетровской области по факту присвоения и растраты имущества Елизаветовского сельсовета Петриковского района было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 191 УК Украины.

26 июля с.г. состав преступления по уголовному делу был переквалифицирован, и в отношении бывшего председателя указанного сельсовета Максима Голосного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Следователем было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В связи с тем, что местонахождение М.Голосного не было установлено, 27 июля с.г. он был объявлен в розыск.

Информация о том, что гражданин М.Голосный является автором билборда на автотрассе возле г. Днепродзержинск, направленного против одной из политических партий, и в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск, не отвечает действительности.

Как сообщал УНИАН, вчера появилась информация о том, что автор скандального билборда "Бабушка с котом" в Днепродзержинске Максим Голосный объявлен в розыск, а владелица рекламной площади после "серьезного разговора с высокопоставленным чиновником" находится в реанимации.