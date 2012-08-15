Задержанный за взятку мэр пытался выколоть себе глаз на допросе

Как говорится в переданном УНИАН сообщении, задержанный вчера за взятку сотрудниками УБОП Севастополя за выделение вне конкурса земли обществу инвалидов мэр одного городов Крыма на допросе схватил шариковую ручку и ткнул себе в глаз. На место немедленно были вызваны врачи, оказавшие взяточнику первую медицинскую помощь. В настоящее время жизни задержанного ничего не угрожает.

В то же время пресс-служба управления МВД в Севастополе отказывается сообщить должность задержанного, фамилию, а также воздерживается от комментариев информации о происшествии на допросе. "Могу лишь подтвердить, что задержан высокопоставленный чиновник", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сотрудники УБОПа задержали мэра и директора частного предприятия при получении взяток в размере 20 тыс. дол. и 100 тыс. грн. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (получение взятки).