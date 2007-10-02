ПР: 40 грузинов водили донецкую комиссию в туалет под конвоем

Представители оранжевых сил и грузинские наблюдатели ведут целенаправленную работу по пересмотру итогов голосования в 40-м округе (г. Донецк). Об этом заявляет пресс-служба Донецкого областного отделения Партии регионов.

По мнению ПР, целью противостояния является «хоть как-то снизить процент проголосовавших за Партию регионов».

Авторы заявления утверждают, что на 36-м участке округа № 40 скопилось 40 грузинских наблюдателей. Они требовали пересчета голосов или признания выборов недействительными. А также «начали угрожать членам комиссии… различными сроками заключения – от 4 до 12 лет!»

В ПР считают, что наблюдатели терроризировали состав комиссии. Ее заседание затянулось на 30 часов. «Люди не имели возможности даже выйти в туалет, а если им удавалось все-таки упросить «надсмотрщиков», то только под их личным конвоем…», - утверждается в заявлении.

В итоге протокол все-таки был подписан и отвезен в окружную комиссию. Однако, сегодня было инициировано заседание окружной комиссии (председатель Л. Л. Науменко от БЮТ) с той же целью – пересчитать голоса на участке.