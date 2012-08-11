Павленов: приговор Луценко покажет, что нельзя честно раскрывать преступления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Павленов, который вместе с экс-министром внутренних дел Украины Юрием Луценко проходит в деле по обвинению в незаконной слежке за водителем бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко, заявил на заседании Печерского районного суда Киева, выступая с последним словом.

«Ваша честь, осудив нас - меня, Владимира Ивановича Тарасенко, нашего министра Юрия Витальевича Луценко, - Вы сможете показать любому сотруднику органов внутренних дел, что нельзя честно выполнять свои обязанности – раскрывать преступления, рисковать своей жизнью, а покажете, что можно предавать интересы своих товарищей по службе, покажете, что ни в коем случае нельзя заниматься оперативно-розыскной деятельностью», - сказал О.Павленов.

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Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенка они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение со злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.

Печерский районный суд Киева 17 августа в 8.15 огласит приговор обвиняем по делу о незаконной слежке за В.Давыденко.