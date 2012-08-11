Павленов: приговор Луценко покажет, что нельзя честно раскрывать преступления
Бывший сотрудник Департамента уголовного розыска Олег Павленов считает, что обвинительный приговор продемонстрирует всем сотрудникам органов внутренних дел, что им нельзя заниматься расследованием преступлений, в том числе тяжких.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Павленов, который вместе с экс-министром внутренних дел Украины Юрием Луценко проходит в деле по обвинению в незаконной слежке за водителем бывшего первого заместителя главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко, заявил на заседании Печерского районного суда Киева, выступая с последним словом.
«Ваша честь, осудив нас - меня, Владимира Ивановича Тарасенко, нашего министра Юрия Витальевича Луценко, - Вы сможете показать любому сотруднику органов внутренних дел, что нельзя честно выполнять свои обязанности – раскрывать преступления, рисковать своей жизнью, а покажете, что можно предавать интересы своих товарищей по службе, покажете, что ни в коем случае нельзя заниматься оперативно-розыскной деятельностью», - сказал О.Павленов.
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Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенка они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.
В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение со злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.
Печерский районный суд Киева 17 августа в 8.15 огласит приговор обвиняем по делу о незаконной слежке за В.Давыденко.