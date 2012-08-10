Избитому Найему отказали в открытии дела

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, Днепровским райуправлением милиции в городе Киеве проведена проверка обстоятельств по заявлению М.Найема относительно его избиения 30 июля вблизи Международного выставочного центра (проспект Броварской, 15). По его словам, инцидент произошел во время следования к выставочному центру для участия в публичном мероприятии.

Никаких свидетельских показаний и доказательств грубого нарушения общественного порядка или причинения М.Найему телесных повреждений не получено. Опрошенные в ходе проверки очевидцы, в том числе и указанные самим М.Найемом, показаний о каких-либо конфликтах между ним и другими лицами не предоставили.

В ходе доследственной проверки показания М.Найема не подтвердились. От прохождения судебно-медицинского обследования М.Найем в письменном виде отказался, а поэтому получить доказательства отсутствия или наличия у него каких-либо телесных повреждений стало невозможным. При таких обстоятельствах Днепровским райотделом милиции отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, М.Найем заявил, что охрана одного из делегатов съезда Партии регионов 30 июля избила его. По словам журналиста, инцидент произошел после того, как на пути к Выставочному центру, где проходил съезд, машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл М.Найема.