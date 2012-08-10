Приговор по делу Луценко объявят 17 августа

Печерский районный суд Киева 17 августа в 8.15 огласит приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, бывшим сотрудникам Департамента уголовного розыска МВД Украины Олегу Павленову и Владимиру Тарасенко по проведению оперативных мероприятий относительно водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня после провозглашения последнего слова подсудимыми вынесла председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская.

«Суд удаляется в совещательную комнату. Ориентировочно, оглашение приговора состоится 17 августа в 8.15», - сказала она.