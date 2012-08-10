Для Луценко просят два с половиной года

Сторона государственного обвинения просит суд назначить экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко за продление оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением на 3 года права занимать административно-исполнительные должности.

Как передает корреспондент УНИАН, такой срок наказания сегодня во время дебатов в Печерском райсуде Киева огласил представитель гособвинения Дмитрий Лобань.

В то же время прокуратура подчеркнула, что поскольку Ю.Луценко уже назначено наказание за совершение более тяжелого преступления, то, соответственно, приговор за это преступление поглощает наказание за менее тяжелое преступление.

В то же время, для других двух подсудимых – бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Украины Владимира Тарасенко и Олега Павленова гособвинение попросило суд назначить наказание в виде также 2,5 лет ограничение свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года, а также на 3 года лишить их права занимать административно-исполнительные должности.

Наводя обоснование необходимости назначить подсудимым именно такое наказание, сторона гособвинения подчеркнула, что личное отношение потерпевшего Валентина Давиденко к делу не может быть решающим при вынесении решения судом.

Кроме того, по убеждению прокуратуры, в ходе судебного следствия были надлежащим образом и полностью исследованы все обстоятельства совершения преступления подсудимыми и исследованы все доказательства по делу, которые подтверждают их вину.