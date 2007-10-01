На Майдане Независимости собрались около 6 тысяч сторонников Партии регионов

На Майдане Незалежности в Киеве собралось около 6 тысяч сторонников Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, перед участниками митинга выступили кандидаты в народные депутаты от Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, Нестор ШУФРИЧ, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Александр СТОЯН, Михаил ЧЕЧЕТОВ и Василий ХАРА.

«Мы закончили избирательный марафон. Партия регионов – лидер этого соревнования. Я хочу поблагодарить вас за поддержку, за веру, за то, что пришли на митинг поддержать нас», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.