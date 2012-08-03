Азаров поведал, что ему несколько раз делали больно

Об этом он сказал сегодня в ходе общения с пользователями Facebook.

"Совершенно очевидно, что без доверия людей невозможно проводить серьезные преобразования в нашей стране. А задумывают эти преобразования вполне конкретные люди, то есть у них появляется замысел, идеи, они же воплощают эти замыслы в конкретные строчки документов: законов, постановлений, распоряжений", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что сам лично не может досконально изучать каждый из тысяч документов, которые выходят за его подписью.

"Совершенно очевидно, что вопрос доверия персоналу аппарату, доверия к компетентности, честности, ответственности - это вопрос ключевой. Вы просите ответить откровенно, я отвечаю откровенно: я доверяю своему окружению. Но за эти годы было несколько случаев, когда человек, которому я доверял, этого доверия не оправдал. Это было очень больно, но я принимал решения расстаться с такими людьми. Естественно, я не буду называть их фамилии по этическим соображениям", - отметил Н.Азаров.