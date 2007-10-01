Регионалы застолбили Майдан, НУ-НС - Европейскую площадь
14:23, 01 октября 2007Политика
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Потом видно будет?
Около сотни сторонников Партии регионов уже пришла на столичный Майдан Независимости, принять участие в вечерней политической акции этой силы. Движение автотранспорта пока не перекрыто, но ближе к вечеру это произойдет, сообщает "5 канал". Руководителей политического шоу, которое должно состояться сегодня вечером, пока нет, потому нет и информации о том, что именно будет происходить.
На Европейской площади блок "Наша Украина - Народная самооборона" до сих пор не демонтировал сцену, и в ближайшее время не собирается этого делать. Об этом ранее заявлял лидер блока Юрий Луценко.
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