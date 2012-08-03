ЦИК примет решение о регистрации кандидатов от ПР и БЮТ не позднее 8 августа

Об этом журналистам сообщил член ЦИК Михаил Охендовский.

Он выразил надежду, что сегодня ЦИК до обеда будет принимать документы на регистрацию.

Он отметил, что закон отводит ЦИК 5 дней для принятия решения о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

«То есть можно ожидать, что относительно тех документов, которые были поданы сегодня, решения будет принято не позднее 8 августа», - сказал М.Охендовский.

В то же время член ЦИК отметил, что если некоторым кандидатам в депутаты, которые будут баллотироваться по партийным спискам, будет отказано в регистрации, то это не будет касаться всего списка. «В случае, если документы человека, поданные для регистрации, будут свидетельствовать об отсутствии права быть избранным народным депутатом, то, безусловно, будет приниматься решение об отказе в регистрации. Но это будет касаться не всего списка, а лишь каждого отдельно кандидата», - сказал М.Охендовский.

Отвечая на вопросы журналистов, будет ли продвигается нумерация списка вверх, если определенным кандидатам будет отказано в регистрации, М.Охендовский отметил, что очередность кандидатов в списке утверждается съездом, и поэтому кандидаты будут зарегистрированы именно под теми номерами, которые для них определил съезд соответствующей политической партии.

Как известно, сегодня документы на регистрацию в ЦИК принесли представители Партии регионов и Объединенной оппозиции.