Медведев: Если люди скажут «гудбай» - займусь написанием мемуаров

"Я не очень пожилой политик, я никогда не исключал для себя, что в будущем - пока я не собираюсь уходить из политической жизни - я буду баллотироваться в Президенты, если это будет интересно нашим людям", - сказал глава правительства РФ в интервью британской газете "Таймс", передает ИТАР-ТАСС.

При этом Д.Медведев заметил: "Если нашим людям это надоест и они скажут "гудбай" - в таком случае я займусь написанием мемуаров".

Однако Д.Медведев убежден, что пока ему не стоит уходить с политической сцены. "Я уверен, что пока ни мне, ни той политической силе, которую я представляю, нет никакого резона уходить из активной политической жизни", - сказал он.

"Я для себя ничего не исключаю, я и сейчас нахожусь в гуще политической жизни, я и сейчас много работаю и в дальнейшем собираюсь поступать точно так же", - добавил Д.Медведев.