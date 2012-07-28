Николаевская милиция изложила свою версию задержания члена штаба оппозиции

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, уголовное дело возбуждено по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

«27 июля 2012 около 19:00 в Первомайск по поручению следователя прибыли сотрудники УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области, чтобы доставить в Николаев для проведения следственных действий женщину (члена Первомайского избирательного штаба одной из политических партий), которая является подозреваемой по уголовному делу, возбужденного по признакам ч. 4 ст. 191 УК Украины», - отмечается в сообщении.

В областном главке сообщили, что «подозреваемое лицо сразу после объявления ему постановления следователя начала громко спорить с сотрудниками милиции и через несколько минут к месту происшествия подошли неизвестные граждане, которые своими действиями препятствовали правоохранителям исполнять свои обязанности и нарушали общественный порядок».

Как утверждают в милиции, затем к месту инцидента прибыл руководитель Первомайского горотдела УМВД, в присутствии которого мужчине, который, по его словам, представлял интересы подозреваемого, были предоставлены все документы, которые подтвердили обоснованность и законность требований сотрудников милиции.

«После детального ознакомления присутствующих с процессуальными документами, подозреваемое лицо добровольно, вместе с сотрудниками милиции на их автомобиле, отправилось к месту проведения досудебного следствия в УМВД Украины в Николаевской области. Сейчас указанная женщина задержана в порядке ст. 115 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня о «незаконном» задержании Л.Никитскиной сообщала пресс-служба Объединенной оппозиции. «В пятницу вечером в Первомайске (Николаевская область) 5 мужчин в штатском схватили женщину возле собственного подъезда и пытались насильно затащить ее к автомобилю с одесскими номерами. Она начала кричать и сопротивляться, после чего ее повалили на землю и начали тащить по асфальту. Нападавшие отступили только после того, как на крики сбежались соседи», - отметили в пресс-службе. Кроме того, в оппозиции призывают Омбудсмена Валерию Лутковскую обратить внимание «на беспредел, который совершают сотрудники николаевской милиции». Объединенная оппозиция в Николаевской области сообщила о начале акции протеста «против беззакония и репрессий, которые совершает власть».