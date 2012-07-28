В Николаевской области задержали зама руководителя штаба оппозиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции со ссылкой на адвокатов.

«В пятницу вечером в Первомайске (Николаевская обл.) 5 мужчин в гражданском схватили женщину у собственного подъезда и попытались насильственно затащить ее в автомобиль с одесскими номерами. Она начала кричать и упираться, после чего ее повалили на землю и начали тянуть по асфальту. Нападавшие отступили только после того, как на крики прибежали соседи», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли адвокаты и руководитель Первомайского УМВД.

Лица, которые назвались работниками милиции, отказались показать свои служебные удостоверения и документы о задержании.

По словам адвокатов, после этого руководитель городского УМВД предложил выяснить все в Первомайскому райотделе, однако саму Л.Никитскину в действительности отвезли в Николаев.

«В Николаеве женщину допрашивали без адвоката до 3-х часов ночи, совершая психологическое давление и пытаясь выбить какие-то свидетельства против оппозиции», - сообщили адвокаты.

В Объединенной оппозиции считают, что таким образом власть оказывает давление на кандидата в народные депутаты по 132-му мажоритарному избирательному округу Аркадия Корнацкого.

«В то время, как Азаров на Западе заявляет, что все действия власти направлены на организацию прозрачных и демократических выборов в Верховную Раду, в Украине среди ночи оппозиционеров арестовывают и бросают за решетку», - говорится в заявлении оппозиции.

По данным пресс-службы, давление на А.Корнацкого началось сразу после того, как стало известно, что он баллотироваться в округе от Объединенной оппозиции «Батькивщина» и имеет все шансы победить на выборах.

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» требуют от власти немедленно прекратить давление на А.Корнацкого и освободить Л.Никитскину.

Кроме того, в оппозиции призывают Омбудсмена Валерию Лутковскую обратить внимание на беззаконие, которое совершают работники Николаевской милиции.

Объединенная оппозиция в Николаевской области начинает акции протеста против беззакония и репрессий, которые совершает власть.