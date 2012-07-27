Немецкие врачи должны прибыть к Тимошенко на следующей неделе

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Я знаю, что немецкие врачи планируют быть на следующей неделе», - сказал он.

С.Власенко, говоря о позиции немецких врачей относительно участия Ю.Тимошенко в судебном заседание в режиме видеоконференции, отметил, что не знает, как отреагируют специалисты берлинской клиники «Шарите».

«Откуда я знаю, что они думают на этот счет», - сказал С.Власенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года было приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники "Шарите".