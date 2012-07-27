В оппозиции прознали, что регионалы намерены переголосовать языковой закон

Фракция Партии регионов намерена повторно принять языковой законопроект Кивалова-Колесниченко во втором чтении на внеочередной сессии Верховной Рады. Об этом в комментарии изданию Тиждень заявил заместитель председателя фракции БЮТ-«Батькивщина» Юрий Одарченко.

«Мы знаем, что регионалы планируют переголосование языкового законопроекта. Оно заключается в следующем: принимается постановление об отмене результатов голосования во втором чтении, которое не требует предварительного внесения в повестку дня. Далее они принимают поправку, которой отклоняют все две с половиной тысячи поправок к документу, и голосуют его в целом », - сказал Одарченко.

Нардеп добавил, что таким образом спикеру ВР Владимиру Литвину откроют путь к подписанию языкового законопроекта. «Теперь у Литвина якобы исчезнут аргументы, чтобы не подписывать этот законопроект, он сможет сказать: так все же честно прошло, второе чтение было и т.д.. Таким образом, он сохранит за собой кресло главы парламента», - отметил Одарченко. «Хотя именно это голосование будет абсолютно незаконным, с нарушением принципов персонального голосования и регламента», - подчеркнул он.

Напомним, внеочередная сессия парламента состоится 30 июля.

Закон о языковой политике Кивалова-Колесниченко был принят в целом 3 июля. Как отмечают оппозиционеры и эксперты, он был принят с массой нарушений.