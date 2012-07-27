ЦИК объявил о начале 30 июля избирательной кампании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Центризбиркома объявил председатель ЦИК Владимир Шаповал.

Он напомнил, что согласно действующему закону, избирательный процесс начинается за 90 дней до дня голосования, а ЦИК должна объявить о начале избирательного процесса не позже, чем за 91 день до дня выборов. Поэтому сегодня комиссия объявляет о начале избирательного процесса.