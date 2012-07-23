Милиция не собирается трогать депутата, который гнал 240 км/ч по трассе

В милиции не видят оснований проверять информацию, обнародованную народным депутатом от Партии регионов Владиславом Лукьяновым, о том, что он, превышая все допустимые нормы скорости, за 2 часа 40 минут доехал из Киева до Одессы.

Как отметили УНИАН в Министерстве внутренних дел Украины, во-первых, оснований для уголовного преследования в этом поступке нет, поскольку превышение скорости и нарушение правил дорожного движения влечет за собой административную ответственность.

Во-вторых, добавили в МВД, есть определенные сомнения, что изложенная даже с фотографиями информация от депутата соответствует действительности, поскольку работниками ГАИ, как известно на данное время, не зафиксированы какие-либо нарушения.

Кроме того, как отметили в МВД, поскольку В.Лукьянов является народным депутатом, то им должна заниматься Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, В.Лукьянов в Facebook написал: «Порадовала дорога до Одессы, 2:40 и на месте». При этом он также выложил фото со своим изображением за рулем автомобиля Audi A8, на спидометре которого зафиксирована скорость 241 км/час.

***На данный момент в Украине максимально разрешенная скорость - 130 км/час. Ехать на такой скорости можно только по Бориспольской трассе от Киева до аэропорта «Борисполь». На Одесской трассе ограничение скорости составляет 110 км/час.