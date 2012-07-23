Мэр Енакиево остается в стабильно тяжелом состоянии
Состояние здоровья мэра г. Енакиево (Донецкая область) Сергея Рухадзе в настоящее время оценивается медиками как стабильно тяжелое.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий.
«Я ежедневно получаю информацию о здоровье (С.Рухадзе). Это человек, мэр города, где живет свыше 160 тысяч человек. Это человек небезразличный и, по последним данным, состояние его стабильно тяжелое», - сказал губернатор.
А.Шишацкий также подчеркнул, что «говорить о перевыборах (мэра Енакиево) или еще о чем-нибудь подобном, преждевременно».
Как сообщал УНИАН, мэр Енакиево С.Рухадзе проходит (с 8 июля) лечение в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения. По словам медиков больницы, у С.Рухадзе тяжелая форма инсульта.
В Енакивском городском совете заявляют, что С.Рухадзе сейчас в отпуске.