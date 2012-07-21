Грищенко нашел интерес для Украины в Тибете

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подтверждает неизменность и последовательность позиции украинской стороны относительно поддержки и уважения суверенитета и территориальной целостности Китая.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в рамках официального визита в КНР, по приглашению китайской стороны К.Грищенко посетил Тибетский автономный район (ТАР), где провел в Лхаси встречу с заместителем главы Народного правительства ТАР Гунн Пугуаном.

Гунн Пугуан высоко оценил первое в истории двусторонних отношений посещение Тибета членом правительства Украины. Он детально проинформировал о достижениях на пути социально-экономического развития ТАР, отдельно отметив огромный туристический потенциал региона. Гунн Пугуан выразил серьезную заинтересованность в том, чтобы Тибет стал одним из самых популярных мест посещения украинскими туристами на территории КНР.

К.Грищенко полностью согласился с мнением собеседника относительно перспективности развития двустороннего сотрудничества в туристической сфере, акцентировав внимание на необходимости проработки и некоторых других направлений взаимодействия, прежде всего, торгово-экономического, а также в сфере здравоохранения и медицины между Тибетом и регионами Украины.