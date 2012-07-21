Януковича выдвинули делегатом съезда

Как сообщает пресс-служба партии, также среди делегатов секретарь СНБО Андрей Клюев, вице-премьер - министр инфраструктуры, руководитель Донецкой областной организации Партии регионов Борис Колесников.

Всего делегатами от Донецкой области стали 128 человек, среди которых около 40 народных депутатов.

Также в составе представителей донецкой делегации, которая примет участие в работе съезда, городские головы, руководители промышленности, Герои Украины.