Януковича выдвинули делегатом съезда

17:57, 21 июля 2012
Политика
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Донецкая областная конференция Партии регионов выдвинула Виктора Януковича и Николая Азарова делегатами XIV партийного съезда, который состоится 30 июля в Киеве.  

Віктор Янукович і Микола Азаров під час розширеного засідання Кабіміну. Київ, 2 листопада
Как сообщает пресс-служба партии, также среди делегатов секретарь СНБО Андрей Клюев, вице-премьер - министр инфраструктуры, руководитель Донецкой областной организации Партии регионов Борис Колесников.

Всего делегатами от Донецкой области стали 128 человек, среди которых около 40 народных депутатов.

Также в составе представителей донецкой делегации, которая примет участие в работе съезда, городские головы, руководители промышленности, Герои Украины.

 

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