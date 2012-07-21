Януковича выдвинули делегатом съезда
17:57, 21 июля 2012Политика
1717 0
Донецкая областная конференция Партии регионов выдвинула Виктора Януковича и Николая Азарова делегатами XIV партийного съезда, который состоится 30 июля в Киеве.
|Азаров тоже будет представлять Донецкую область
Всего делегатами от Донецкой области стали 128 человек, среди которых около 40 народных депутатов.
Также в составе представителей донецкой делегации, которая примет участие в работе съезда, городские головы, руководители промышленности, Герои Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter