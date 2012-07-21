В ЕС обеспокоены манипуляцией с Конституцией Украины

Об этом они как Президент Европейской комиссии и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности, заявили в интервью Центру Разумкова.

"Во многих странах-членах ЕС также обеспокоены управлением украинской экономикой, в т.ч. деловым и инвестиционным климатом. Эти проблемы следует рассмотреть не только для укрепления доверия, но и для прогноза зоны свободной торговли", - сказали Ж.Баррозу и К.Эштон.

По их словам, Евросоюз также хочет видеть сдвиги в совместной работе над всесторонней конституционной реформой.

"Решение Конституционного Суда от сентября 2010 года вызвало серьезные вопросы. Украине нужна Конституция, которая будет отражать самый широкий консенсус всех политических групп, от правительства до оппозиции, и которая выдержит проверку временами. Конституции нужны, чтобы обеспечить долгосрочное предвидение, внедрив долгосрочные базовые правила политической жизни, понятные для политиков, исполнительной власти, судов и общественности. Их нельзя использовать в тактических политических целях", - отметили руководители ЕС.