Тюремщики «сжалились» над Тимошенко и разрешили позвонить

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Вчера руководством ГПтСУ в исключительном порядке было принято решение и предоставлено разрешение на осуществление звонка заключенной Ю.Тимошенко», - говорится в сообщении.

По данным пенитенциарной службы, Ю.Тимошенко пообщалась с двумя лицами.

В то же время в ГПтС настаивают, что, в соответствии с действующим законодательством, заключенная имеет право на телефонный разговор и может им воспользоваться в специальном помещении исправительного заведения со стационарного таксофона, как это предусмотрено нормативными документами и инструкциями пенитенциарной системы Украины.

Кроме того, в пресс-службе подчеркивают, что работники пенитенциарной службы не имеют права предоставлять свои мобильные телефоны заключенным для осуществления ими частных разговоров.

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Как сообщал УНИАН, 18 июля ГПтС, ссылаясь на заявление Ю.Тимошенко, которое она написала на имя начальника Качановской колонии, сообщила, что экс-премьер шантажирует сотрудников пенитенциарной службы и угрожает выбить окно в больничной палате.

По данным ГПтС, такие действия Ю.Тимошенко связаны с отказом предоставить ей возможность воспользоваться мобильным телефоном.

Вместе с тем в «Батькивщине» отметили, что Ю.Тимошенко незаконно лишают права на телефонные разговоры.

«Советуем пенитенциарной службе немедленно обеспечить выполнение прав лидера оппозиции, перестать нарушать законодательство и прочитать 110-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса, в части 5 которой говорится: «... Осужденным предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации. Телефонные разговоры оплачиваются из личных средств осужденных», - подчеркнули в «Батькивщине».