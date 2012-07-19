Мэр подозревает, что денег у государства нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам мэра, деньги поступают только на защищенные статьи, в частности, на зарплаты и за энергоносители.

«В бюджете мы заложили 2,16 млн грн на реконструкцию фонтанов на бульваре Шевченко. Однако вынуждены их осваивать по мере поступления, сейчас деньги не поступают. Даже на горючее для скорых средства казначейство не проплачивает», – сообщил С.Надал.

По этому поводу он уже дал указание начальнику горотдела здравоохранения Ростиславу Левчуку найти структуры, которые готовы были бы предоставить горючее для автомобилей скорой помощи авансом.

Имеющегося горючего больнице скорой помощи хватит ориентировочно на 3 недели. Автопарк скорой уже задолжал своему поставщику за горючее около 300 тыс. грн.