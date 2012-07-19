Тимошенко в харьковской больнице провела 79 встреч

В это число включены данные Государственной пенитенциарной службы Украины о встречах Ю.Тимошенко со своими защитниками, родственниками, народными депутатами, другими лицами, в том числе с представителями иностранных государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ, общая продолжительность этих встреч составляет свыше 170 часов.

В частности, за время пребывания в стационарном учреждении Ю.Тимошенко провела со своим защитником Сергеем Власенко 37 встреч продолжительностью свыше 73 часов. "Иногда встречи проходили по два или три раза в день", - уточнили в пресс-службе.

Экс-премьер провела 19 встреч со своей дочерью Евгенией Тимошенко (продолжительность свыше 37 часов), 5 - с защитником Андреем Кожемякиным и одну встречу с защитником Сергеем Сасом. "Общая продолжительность этих свиданий (с двумя защитниками - УНИАН) составляет 10 часов", - отметили в пресс-службе.

ГПтС также сообщает, что на встречах с представителями иностранных государств Ю.Тимошенко провела свыше 30 часов, с другими лицами – больше 20 часов.

В пресс-службе также отметили, что за время пребывания в Качановский исправительной колонии (№54) и Центральной клинической больнице г. Харькова №5 Ю.Тимошенко встретилась с 52 представителями разных стран.