Lb.ua прекратил работу

При попытке зайти на сайт пользователи видят только картинку с изображением главы АП Сергея Левочкина, первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, первого вице-премьера Валерия Хорошковского и советника Президента Андрея Портнова.

Ниже на странице - ссылка на постановление прокуратуры о возбуждении уголовного делав отношении журналистов издания.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик требовал возбудить уголовное дело в отношении журналистов LB.ua, в частности шеф-редактора издания Сони Кошкиной.

Сама же шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина заявила, что обращение в прокуратуру народного депутата от ПР Владимира Ландика в отношении журналистов lb.ua, только повод для расправы с независимым изданием.

Позже сообщалось, что издание и нардеп не имеют взаимных претензий.

Однако уже 18 июля стало известно, что прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело по факту нарушения тайны переписки народного депутата Владимира Ландика. Указав при этом, что сам нардеп обратился с дополнительным заявлением уже после мнимого примирения с Lb.ua.