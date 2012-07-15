Экс-министр: все политики, которые до сих пор у нас руководили, были бездарями

С запуском олигархической системы при втором президентском сроке Леонида Кучмы пошел интенсивный развал сельского хозяйства.

Об этом в интервью "Газете по-украински" рассказал экс-министр транспорта, один из лидеров партии "Объединенные левые и крестьяне" Иосиф Винский.

"Сейчас мы - единственная страна на постсоветском пространстве, которая имеет 70 процентов внутреннего валового продукта от уровня 1991 года. В России более 100 процентов, в Беларуси - больше в два раза. Это свидетельствует о том, что все политики, которые до сих пор у нас руководили, были бездарями. Они развалили социально-экономическую ситуацию. Чего я ушел из правительства Тимошенко? Потому что был не согласен с экономической политикой. Закончился 2009 год, и что? Минус 15 процентов ВВП! В этом году будет плюс 2,5 процента. К тому же наше ВВП - в офшорах. Найдите страну в Европе, где вице-премьеры (Валерий Хорошковский, Сергей Тигипко, Борис Колесников. - ред) - миллиардеры. Даже в России такого нет. Поэтому выборы должны радикально переиначить состав, который в дальнейшем изменит правительство. Я уверен, что 100 профессиональных и честных людей за три года обновят эту страну до неузнаваемости. Должны появиться люди, которые хотят работать на государство", - отметил он.

По словам Винского, все сейчас в руках президента.

"Первый шаг - избрать парламент, который начнет с того, что заявит: люди, давайте цивилизованно сформируем хотя бы правительство. Затем надо исправлять ситуацию с силовиками, судами", - подчеркнул экс-министр.

По его мнению, Украина в таком тупике, что для толчка страны пятью реформами не обойтись.

"В Грузии в первую очередь навели порядок в государственных финансах, начали борьбу с коррупцией, создали условия для бизнеса и сделали ставку на поддержку собственного гражданина. Это можно делать и у нас. Если говорить о локальных вещах, сначала следует разобраться с нашими деньгами в офшорах, прежде всего на Кипре. За два года туда перевели 56 миллиардов долларов. У нас тонна металла продается по 350 долларов. Она идет на оффшорную компанию, а та продает за 500. Разница остается на Кипре. Надо сделать, чтобы в Украину зашли не 350 долларов, а 500. И из них заплатили налоги. Надо, чтобы наши крупные компании платили налоги, как, например, Укрзализныця: из 100 гривен - 27,5 гривни налогов. Не было бы проблем с Пенсионным фондом. Сразу можно было бы вдвое увеличить пенсии", - отметил Винский.