КС обнародовал свой вердикт относительно Литвина (дополненная)

Конституционный Суд Украины признал не отвечающими Конституции положения Регламента Верховной Рады, согласно которым председатель Верховной Рады Украины избирается и отзывается путем тайного голосования бюллетенями, которые должны получить не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КС принял 11 июля по делу и объявил сегодня по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности положений частей пятой, шестой статьи 75, части четвертой статьи 77 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины „О Регламенте Верховной Рады Украины” (дело об избрании председателя Верховной Рады Украины).

Этими положениями Регламента урегулирована процедура избрания Верховной Радой председателя ВР и отзыва его с должности.

По мнению народных депутатов, положения Регламента относительно тайного голосования путем подачи бюллетеней и получения бюллетеней для тайного голосования не меньше чем двумя третями народных депутатов от их фактической численности не отвечают Конституции Украины.

КС считает, что процедура избрания главы парламента тайным голосованием путем подачи бюллетеней, то есть решение принимается не на пленарном заседании ВР, противоречит положению Конституции, в соответствии с которым решения Верховной Рады принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях.

Также Конституционный Суд отметил, что, согласно Конституции, единственным требованием относительно численности народных депутатов, которым обусловливается принятие решений полномочной Верховной Радой, является наличие определенного Конституцией большинства депутатов от конституционного состава парламента.

Конституционный Суд определил, что положение Регламента парламента, утвержденное законом «О Регламенте Верховной Рады Украины» от 10 февраля 2010 года относительно избрания и отзыва председателя ВР тайным голосованием бюллетенями, которые должны взять не менее двух третей народных депутатов Украины, признанное неконституционным, утрачивает действие со дня принятия Конституционным Судом этого решения.

Как отметил председатель Конституционного суда Анатолий Головин, к этому решению есть три отдельных мнения судей Конституционного Суда Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Литвин заявлял, что не подпишет языковой закон, скандально принятый большинством в его отсутствие 3 июля.

4 июля ВР заменила процедуру тайного голосования бюллетенями открытым поименным голосованием при отзыве и назначении главы парламента. Согласно принятому документу, спикер избирается и освобождается от должности путем открытого голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (минимум 226 голосов).

5 июля 51 депутат от Партии регионов попросил Конституционный Суд оценить соответствие Конституции норм закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» в части тайного голосования при назначении и отзыве председателя парламента.

В свою очередь В.Литвин направил в КС письмо, в котором подчеркнул, что порядок и процедура избрания председателя ВР являются вопросами внутренней организации работы парламента, которые не могут подвергаться конституционному нормоконтролю.