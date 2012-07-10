Харьковские медики в Киеве будут пикетировать немецкое посольство

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ХНМО, акция харьковских врачей в столице начнется в 13.00.

«Медики возмущены ситуацией вокруг болезни Тимошенко, игнорированием украинской медицины. Тимошенко лечат немецкие врачи, в частности, раздаются заявления о начале выздоровления, и тут же врачи «Шарите» констатируют ухудшение состояния пациентки», - сказал собеседник агентства.

«Мы, - добавил он, - не хотим стоять в стороне событий, потому что это задевает нашу честь и достоинство, требуем прекратить злоупотребления на теме неизлечимости болезни Тимошенко и предлагаем свою профессиональную помощь, возможность обследования и ее лечения самостоятельно».

По словам представителя ХНМО, в ходе акции в Киеве врачи планируют обнародовать открытое письмо, чтобы донести свою позицию.

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Как сообщал УНИАН, 9 июля на пресс-конференции в Харькове члены Харьковского медицинского общества выразили обеспокоенность отсутствием позитивной динамики в лечении Ю.Тимошенко, которое проходит в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове под надзором врачей берлинской клиники «Шарите».

Депутат Харьковского городского совета – главный врач городской клинической больницы № 13 Алла Бобейко отметила, что харьковские медики установили диагноз Ю.Тимошенко, который подтвердили все международные специалисты.

Она напомнила, что лечением Ю.Тимошенко занимаются немецкие специалисты, и харьковская медицинская общественность не имеет практически никаких сведений о лечении.

А.Бобейко допустила, что если на протяжении двух месяцев, которые Ю.Тимошенко находится в стационаре, не были достигнуты позитивные сдвиги, то это или неправильно выполняются медицинские назначения, или вообще лечение было назначено неправильное.

А.Бобейко подчеркнула, что харьковские врачи намерены предложить врачу-невропатологу клиники «Шарите» Лутцу Хармсу принять участие в диалоге с харьковскими медиками и обсудить возможность предоставления местными специалистами помощи в лечении Ю.Тимошенко.