Депутаты от БЮТ стерегли Тимошенко всю ночь
08:49, 10 июля 2012Политика
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Депутаты от БЮТ-Батькивщины провели всю ночь в харьковской больнице «Укрзализныци», где находится экс-премьер Юлия Тимошенко.
Бютовцы в больнице Тимошенко. Фото Виктора Уколова
Как пишет в своем Fаcebook бютовец Виктор Уколов, на девятом этаже, где лечится Тимошенко, ждет пол-фракции, сообщает Украинская правда.
"Причина - больную женщину, во исполнение политического заказа властей, хотят потащить в суд. При этом даже судмедэкспертиза еще не закончена, хотя она выглядит абсурдной. Они спешат с вторым делом, ибо первое развалится в Европейском суде", - добавил он.
Как известно, сегодня в Харькове должно состояться очередное судебное заседание по делу по ЕЭСУ.
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