Депутаты от БЮТ стерегли Тимошенко всю ночь

Как пишет в своем Fаcebook бютовец Виктор Уколов, на девятом этаже, где лечится Тимошенко, ждет пол-фракции, сообщает Украинская правда.

"Причина - больную женщину, во исполнение политического заказа властей, хотят потащить в суд. При этом даже судмедэкспертиза еще не закончена, хотя она выглядит абсурдной. Они спешат с вторым делом, ибо первое развалится в Европейском суде", - добавил он.

Как известно, сегодня в Харькове должно состояться очередное судебное заседание по делу по ЕЭСУ.