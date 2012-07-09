Политолог: закон Колесниченко-Кивалова не решает языковой вопрос

Об этом консультант Партии регионов по вопросам взаимодействия со СМИ Алексей Мустафин заявил в комментарии «Телекритике».



Другой вопрос - каким образом должны быть гарантированы языковые права граждан. По мнению Алексея Мустафина, законопроект Колесниченко и Кивалова не решает языковой проблемы, потому что он «очень неряшливо составлен, в нем много противоречащих друг другу, и он позволяет много двусмысленных толкований», а значит чиновникам оставлена ​​возможность толковать их на свое усмотрение.



Чтобы избежать двусмысленностей придется либо корректировать действующее законодательство, или принимать дополнительные законы. Проблема однако в том, говорит Мустафин, что других, альтернативных законопроектов по этому поводу одна из влиятельных политических сил так и не предложила.



Выход из сложившейся ситуации, журналист видит в подготовке и принятии качественно иного языкового закона, который действительно бы учел интересы всех крупных языковых групп Украинской - как тех, кто использует украинский, так и тех, кто предпочитает русский. Такой закон «перекроет» спорное голосование за проект Колесниченко-Кивалова, к которому можно не возвращаться, и президент может подписать уже новый закон. А такой выход возможен только в том случае, если все политические силы соглашаются. Сейчас такой воли Алексей Мустафин не видит ни со стороны Партии регионов, ни со стороны ее оппонентов. «Собственно, нечто подобное происходило вокруг конституционной реформой, и как следствие мы получили возврат к Конституции времен Леонида Кучмы, с чрезмерными полномочиями президента», - напоминает он.



Вместе с тем нежелание Партии регионов принять предложение вообще снять «языковой вопрос» с повестки дня Алексей Мустафин считает «по крайней мере логичным».

«Любая политическая сила, которая идет на выборы с определенной программой и определенными обещаниями, должна демонстрировать желание выполнять их выполнять. Если Партия регионов обещала гарантировать права русскоязычных украинцев и если она хочет иметь политическое будущее, то должна доказать, что действительно добивается этого. Ничего нелогичного в таких действиях я не вижу. Только считаю, что выбран не лучший и не самый логичный путь выполнения обещаний», - добавил эксперт.