Луценко говорит, что арест Кузьмина - лишь вопрос времени

Об этом говорится в заявлении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии «Народная самооборона».

“Главная проблема Украины – отсутствие объективного и независимого суда. Отсюда – избежание наказания откровенными преступниками от автомажоров до правительственных миллиардеров-мафиози. Отсюда же – поток абсурдных решений по сфальсифицированным делам бизнесовой, криминальной и политической расцветки. Никакое изменение Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса ничего не дает, поскольку все положения законов – ничто перед звонком из Администрации Президента, Генпрокуратуры или шелестом купюр. С 2006 года я понял, что суд – ключевое звено больного механизма справедливости в Украине. Определенное время я поддерживал идею выборности судей. Но потом понял, что честный судья, живущий на одну зарплату, в 99 случаях с 100 проиграет хорошо профинансированную кампанию кандидата от мафии”, - говорится в письме.

По мнению Ю.Луценко, идея тотальной люстрации тоже не дает ответа на механизм контроля новоназначенных кадров.

”С прошлого года я нашел ответ на вопрос, как почистить МВД, ГПУ и суды от гнили, контролировать их текущую деятельность. В целом я изложил свои мнения в виде Антикоррупционной программы. Ее ключом является отстранение от должностей и привлечение к уголовной ответственности следователей, прокуроров и судей, причастных к установленным Европейским судом нарушениям прав человека. Несколько дней назад я выиграл в Европейском суде по правам человека свой первый иск”, - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что с точки зрения общественного интереса главным в этом решении является не только установление политических репрессий в Украине, которые привели к его 18-месячному незаконному аресту, “а сумма в 15 тысяч евро, которые государство обязано мне выплатить. Почему? Закон Украины "О выполнении решений и применения практики Европейского суда по правам человека" предусматривает обязательность выполнения решений Европейского суда. А это значит, что нарушение международной конвенции (которая является составной частью украинского законодательства) прокурорами Р.Кузьминым, Сергеем Войченко, Евгением Зинченко, судьями Сергеем Вовком, Анной Медушевской, Оксаной Царевич, Марией-Маргаритой Пилаевой, Викторией Гаркавой, Иваном Рыбаком, Валерием Одинцом, Олегом Присяжнюком, Александром Бецем, Анатолием Кузьминым, Валерием Лашевичем, Ольгой Ефимовой привело к прямому ущербу украинского бюджета в особо крупном размере – 150 тысяч гривен. Следовательно, ответственность Р.Кузьмина и К° согласно ст. 364, 365 Уголовного кодекса Украины с лишением свободы до 10 лет – только вопрос времени. Это не вопрос мести Луценко”.

Как говорится в обращении экс-министра, за 5 лет Украина проиграла больше 500 подобных дел в Евросуде.

“Статус этого авторитетного суда, который никем в Украине не подвергается сомнению, дает нам идеальный механизм для будущей люстрации ГПУ, МВД и судов. Я человек не злобливый, допускаю, что в ходе очистки правоохранительной и судебной системы можно прибегнуть к амнистии большинства "шестерок" системы правосудия и ограничиться их освобождением без права работы в государственных органах и получения пенсии. Но с определенной даты этот механизм должен работать без всяких исключений. Это установит сильный противовес "телефонному праву" любой украинской власти или искушению взятки. Хочешь быть судьей – считайся не с Президентом, прокурором или кумом, а с его величеством Законом. В связи с этим я призываю оппозицию – взять этот механизм на вооружение своей программы; всех пострадавших от произвола в судах – обращаться в Евросуд”, - заявил Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5-й Конвенции прав человека относительно его ареста. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изученным судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предупреждения совершения им преступлений или побеги после этого”.

"Суд решил, что арест Ю.Луценко был безосновательным и, таким образом, совершенным в нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции", - написано в пресс-релизе суда.

Относительно содержания Ю.Луценко под стражей, то Европейский суд по правам человека выразил сомнение в адекватности решения об аресте Ю.Луценко для принуждения его скорее знакомиться с материалами уголовного дела против него. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе Ю.Луценко мог оказывать давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом объяснены украинским правительством.

"Суд решил, что при обстоятельствах этого дела не было оправданий для лишения Ю.Луценко свободы на пользование правом свободы слова, что не является составом преступления”, - написано в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5-й Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Суд также пришел к выводу, что во время ареста Ю.Луценко не был информирован относительно наличия представления о его аресте, подготовленного Генпрокуратурой в связи с первым уголовным делом против бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно только спустя 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, является нарушением параграфа 2 статьи 5-й Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к выводу о нарушении параграфа 3 статьи 5-й Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля за этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5-й Конвенции по правам человека, что проявилось в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии любого адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Суд также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса в отношении него.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года.