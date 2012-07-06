Кузьмин называет «глупостями» информацию об отказе в американской визе

15:49, 06 июля 2012
Политика
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Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин называет «глупостями» информацию некоторых СМИ об отказе предоставления ему американской визы.

Ренат Кузьмін

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Все это глупости, которые я не собираюсь комментировать», - сказал Р.Кузьмин, порекомендовав при этом СМИ, прежде чем о чем-то сообщать, обратить внимание на его интервью и комментарий по данному поводу, которые он давал ранее.

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