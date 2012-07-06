Кузьмин называет «глупостями» информацию об отказе в американской визе

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Все это глупости, которые я не собираюсь комментировать», - сказал Р.Кузьмин, порекомендовав при этом СМИ, прежде чем о чем-то сообщать, обратить внимание на его интервью и комментарий по данному поводу, которые он давал ранее.