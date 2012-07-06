Cесию Верховной Рады закрыл Мартынюк
12:04, 06 июля 2012Политика
3733
Десятая сессия Верховной Рады шестого созыва закрыта.
Мартынюк закрыл сессию
Десятая сессия Верховной Рады шестого созыва закрыта.
Как передает корреспондент УНИАН, закрыл сессию парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк.
На закрытии сессии присутствовал премьер-министр Николай Азаров и члены Кабинета министров Украины.
А.Мартынюк сообщил, что следующая сессия парламента откроется во вторник, 4 сентября 2012 года.
Первый заместитель председателя ВР пожелал народным депутатам Украины «хорошего политического сезона». Также А.Мартынюк напомнил, что на будущей неделе народные депутаты Украины будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter