Ефремов советует Томенко отозвать заявление об отставке - иначе рассмотрят

Лидер партии фракции Партии регионов Александр Ефремов советует заместителю председателя Верховной Рады Николаю Томенко отозвать заявление об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на заседании ВР.

А.Ефремов заметил, что парламент своим голосованием только включил в повестку дня сессии вопрос отставки Н.Томенко, но это не является голосованием за его отставку.

«Сегодня от Николая Владимировича зависит все. Если он заберет свое заявление, значит, нет предмета для рассмотрения, а если не заберет, то мы вынуждены будем рассматривать его в зале», - сказал А.Ефремов.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк заметил, что, согласно Регламенту ВР, парламент имеет 10 дней для рассмотрения вопроса отставке вице-спикера.