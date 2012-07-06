Адвокат Луценко: Кузьмин дал команду арестовать меня

По словам адвоката, о том, что в отношении него могут возбудить уголовное дело, его предупредил в частной беседе один из знакомых по работе в ГПУ, пишет КоммерсантЪ-Украина.

"Мне рассказали, что решение Европейского суда по правам человека вызвало огромное раздражение у руководства ГПУ, и якобы на каком-то совещании Ренат Кузьмин дал команду возбудить в отношении меня уголовное дело и арестовать,— рассказал Баганец.— Я слышал о том, что его раздражает тот факт, что я защищаю Юрия Луценко. Но работа в прокуратуре не вечна, и нужно, чтобы об этом помнили и нынешние руководители ГПУ".

Алексей Баганец не знает, что может стать причной для уголовного дела. "Я в 2010 году ушел в отставку, преступной деятельностью никогда не занимался и грехов за собой не чувствую. И вообще, при чем тут я, если Европейский суд принял решение не в пользу государства Украина?" — возмутился адвокат.

Отметим, что и другой адвокат Луценко Фомин теоретически может быть отстранен от процесса. Судья Анна Медушевская, рассматривающая сейчас в Печерском суде дело о якобы незаконной слежке, обращалась с жалобой на его действия в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

"Я работаю адвокатом с 1987 года, и за все время это первые три попытки привлечь меня к дисциплинарной ответственности" — прокоментировал эти жалобы сам Фомин.

В ГПУ же сообщили, что Ренат Кузьмин находится в отпуске. В телефонном разговоре он подтвердил эту информацию: "Да, я действительно с прошлой недели в отпуске и о решении Европейского суда по правам человека узнал, находясь за пределами Киева,— заявил замгенпрокурора.— И поэтому физически никаких заседаний в Генпрокуратуре я проводить не мог... Хочу также напомнить, что именно господин Баганец после победы "оранжевых" был направлен прокурором в Донецкую область, и это ему надо адресовать все вопросы о возбуждении заказных дел. В целом мне вся эта история неприятна, скоро моей фамилией будут детей пугать".

Как известно, Алексей Баганец проработал в органах прокуратуры более 30 лет и занимал должности заместителя генпрокурора, прокурора Донецкой и Львовской областей.