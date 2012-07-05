Сайт Верховной Рады «лежит»

Перебои с сайтом начались около 7-и часов, сообщает ТСН. Сейчас он не открывается.

Между тем обещанной оппозиционерами акции протеста под зданием парламента не происходит. Сейчас там никого нет. Зато митинг продолжается под Украинским домом. Парламент на заседании 5 июля должен рассмотреть законопроект, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности. После рассмотрения изменений в Основной Закон депутаты утвердят календарный план работы своей следующей 11-й сессии, а затем Рада приступит к рассмотрению законопроектов во втором чтении.

На повестке дня всего более 80 вопросов.