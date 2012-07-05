Оппозиция сегодня представит кандидатов на мажоритарные округа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители объединенной оппозиции "За Батькивщину" Арсений Яценюк и Николай Томенко сообщили на пресс-конференции в Киеве.

"Мы представим первых 50 кандидатов в депутаты на мажоритарные округа для того, чтобы широкая общественность, которая к нам обращалась, проанализировала перечень людей, их фамилии, их декларации, их доходы. Чем они занимались и достойны ли эти люди представлять интересы украинского народа в Верховной Раде Украины", - сказал А.Яценюк.

В свою очередь Н.Томенко отметил, что оппозиция изучает общественное мнение для определения претендентов в кандидаты в депутаты. "Мы сейчас представим первую группу, еще есть возможность дебатов и выбрать самых достойных", - сказал народный депутат.