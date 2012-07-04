Политолог: языковый закон отменят после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог заявил в комментарии УНИАН.

«Я прогнозировал, что данный закон будет принят, скорее всего, на этой сессии, поскольку регионалам он очень нужен как достаточно эффективная предвыборная технология. Почему именно сейчас, потому что, думаю, на осень запланированы следующие действия», - сказал В.Фесенко.

В частности он подчеркнул, что эти действия будут связаны с внедрением данного закона в жизнь в канун парламентских выборов. По мнению политолога, будут решения местных советов относительно предоставления статуса регионального языка русскому, а также возможно венгерскому, румынскому и другим.

«Именно поэтому рискну допустить, что вряд ли Президент заветирует данный закон. А это значит, что данный закон окончательно вступит в силу. Рискну допустить, что после выборов ситуация может поменяться и данный закон может быть отменен решением Конституционного Суда, как это было в свое время с законом о красном знамени», - сказал В.Фесенко.

Он выразил мнение, что языковой закон будет подписан Президентом до начала августа. В то же время В.Фесенко отметил, что принятие данного закона не даст Партии регионов больших преимуществ во время выборов в Верховную Раду. В частности, он заметил, что после принятия языкового законопроекта в первом чтении рейтинг ПР увеличился лишь на 1,5 – 2%, при этом В.Фесенко отметил, что после принятия закона «регионалы» могут выиграть 2 – 2,5%.