В Тернополе «Свобода» объявила мобилизацию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», на Театральной площади и под стенами облгосадминистрации представители этой политической силы разместили палатки.

На 5 июля партийная ячейка запланировала акцию протеста под стенами ОГА.

Председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда призвал жителей области выступить против русифицированных политиков.

Как говорится в его заявлении, обнародованном на сайте областного совета, «на двадцать первом году независимости нашего государства кучка предателей и подонков приняла закон, который начинает жесткое наступление на наш родной язык. Гневом и возмущением ответит каждый сознательный украинец на воплощение в жизнь репрессивной политики в отношении украинского языка, а именно этим и является принятие Верховной Радой Закона «Об основах государственной языковой политики».

А.Кайда также призывает представителей провластных партий как в Верховной Раде, так и в местных советах сжечь свои партийные билеты, если они действительно украинцы.