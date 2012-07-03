Регионал: Оппозиция прекрасно знала о голосовании за языковой законопроект

Оппозиция была осведомлена о планах парламентского большинства и прекрасно знала, когда и в какое время состоится голосование за законопроект об основах государственной языковой политики во втором чтении.

Об этом заявляет член фракции Партии регионов Олег Надоша, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Я уверен, что оппозиция знала о том, что большинство готовится вынести на голосование языковой законопроект. Яценюк уж точно был проинформирован», - отметил О.Надоша.

По его словам, о дате голосования за языковой законопроект были осведомлены более 250 депутатов парламентского большинства. «Они прекрасно знали, что голосование состоится именно сегодня. При таком количестве «знающих» людей скрыть информацию просто невозможно. Тем не менее, несмотря на воинствующие, публичные заявления всячески противостоять принятию законопроекта, оппозиция выдала очередной мыльный пузырь», - добавил он.

Как утверждает О.Надоша, лидеры оппозиции прекрасно понимали, что в зале хватает голосов за принятие языкового законопроекта, поэтому не провели даже маломальскую мобилизацию своего депутатского корпуса. «Иначе чем объяснить, что во время голосования в сессионном зале присутствовало меньше половины депутатов от БЮТ и НУ-НС», - заявил О.Надоша.