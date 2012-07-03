Попов: С окончанием Евро мы начали еще более интересный проект

Сегодня в Киевской городской государственной администрации подвели итоги проведения Евро 2012. Об этом сообщает пресс-служба киевской власти.

«Завершился очень приятный, но очень непростой этап как в истории европейского футбола, так и в истории нашей страны. Согласно высказываниям экспертов, Евро-проект, который мы готовили все вместе, прошел на очень высоком уровне, - отметил глава КГГА Александр Попов, - Каждый город, принимавший участие в организации и проведении матчей, внес свой вклад в общее дело. Но именно к городу Киеву - городу, где состоялся финальный матч, городу, который установил ряд рекордов евротурнира за всю его историю, безусловно было приковано наибольшее внимание болельщиков, руководства УЕФА и европейских стран. И мы сделали все для того, чтобы у гостей города остались наилучшие впечатления о проведении Евро в Киеве », - подчеркнул Александр Попов.

Глава КГГА отметил, что футбольный чемпионат Европы стал важным этапом в реализации стратегической задачи городской власти.

«Евро 2012 - это важный этап в реализации проекта, который мы уже начали, - проекта развития Киева. Это очень интересный, широкомасштабный проект и, пожалуй, еще сложнее чем чемпионат Евро. На его реализацию мы направим столько сил и ресурсов, сколько необходимо », - добавил Александр Попов.