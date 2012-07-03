Регионы могут созвать внеочередную сессию для принятия закона о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в ВР.

По словам А.Ефремова, на текущей неделе истекает «30-дневный срок, и у нас есть возможность голосовать за данный (языковой законопроект – УНИАН). Мы работаем в этом направлении. И если мы поймем, что у нас есть соответствующие голоса по данному законопроекту, значит, мы будем выходить на его принятие».

На вопрос, будет ли парламент продлевать сессию, если голосов не будет хватать, А.Ефремов ответил: «Если не будет голосов, значит, мы дальше будем работать по этому вопросу. Если возникнет необходимость продлить сессию, но не только по этому вопросу, потому что там возникают и другие довольно серьезные вопросы, которые надо было бы принять в ближайшее время, я думаю, что когда эти вопросы будут уже подготовлены для принятия в сессионном зале, не исключается вариант рассмотрения и данного (языкового законопроекта – УНИАН) вместе с другими вопросами».

А.Ефремов подчеркнул, что сегодня «беспокоят вопросы», связанные с созданием новых рабочих мест, а также вопросы и жалобы предпринимателей по поводу усиления давления со стороны правоохранительных органов.

По его словам, если пакет законопроектов по этим вопросам будет подготовлен, «я не исключаю вариант, что нам придется созывать внеочередную сессию и принимать эти решения».