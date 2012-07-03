ВР досрочно прекратила полномочия депутата НУ-НС

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 298 народных депутатов из 388 зарегистрированных в сессионном зале.

Полномочия В.Матчука были прекращены в связи с лично поданным им заявлением.

Перед этим В.Матчук с трибуны парламента заявил о том, что отказывается от депутатского мандата. Такой шаг он объяснил тем, что 2 июля прекратил членство в партии «Наша Украина», по спискам которой был избран в Верховную Раду.

«Считаю невозможным свое дальнейшее пребывание в Верховной Раде Украины 6-го созыва, в состав которой избирался по спискам «Нашей Украины», - сказал В.Матчук.

После этого председатель ВР Владимир Литвин сразу же поставил соответствующее предложение на голосование.