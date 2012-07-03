"Фильтруй Раду": оппозиция подписала документ

Как сообщил УНИАН координатор общественного движения «Честно» в Житомирской области Владимир Пиньковский, документ вместе с ним подписали руководитель Житомирского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции Геннадий Зубко, председатель Житомирской облорганизации ВО "Свобода" Сидор Кизин, народные депутаты Сергей Пашинский и Евгений Добряк, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Александра Кужель, а также экс-председатель Житомирского облсовета, руководитель фракции партии "Батькивщина" в Житомирском облсовете Виталий Француз.

Г.Зубко призвал собравшихся соблюдать требования меморандума, в котором оппозиционные партии Житомирской области выступают за проведение в регионе в частности и в Украине в целом честных парламентских выборов.

"Коалиция общественных организаций Житомирской области вместе с партнерами со всей Украины, которые учредили движение "Честно", обращается к областным организациям политических партий Житомирской области относительно поддержки процесса обсуждения критериев порядочности при выдвижении кандидатов в депутаты в Верховную Раду Украины по партийным спискам и мажоритарными округами", - сказал Г.Зубко.

"Движение "Честно" разработало для кандидатов в депутаты критерии, среди которых отсутствие фактов нарушения прав и свобод граждан, неизменность политических позиций в соответствии с волеизъявлением избирателей, непричастность к коррупционным действиям, личное голосование в парламенте, соответствие задекларированных доходов и имущества образу жизни, участие в заседаниях парламента и в работе его комитетов", - сказал С.Кизин.

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Всеукраинское гражданское движение «Честно» основано группой активистов совместно с представителями партнерства "Новый Гражданин". Движение создано 29 октября 2011 года во время акции "Фильтруем парламент за 24 часа" - за год до очередных парламентских выборов в Украине.

Цель движения - активизировать общество, чтобы очистить будущий парламент от недостойных депутатов.