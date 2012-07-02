Свидетелей по делу Луценко будет искать ГПУ

Печерский районный суд Киева объявил до 8.30 7 июля перерыв в заседании по рассмотрению дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в организации незаконной слежки в связи с неявкой свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла сегодня председательствующая на судебном процессе судья Анна Медушевская.

Вместе с тем, находясь в совещательной комнате, она вынесла постановление поручить Генеральной прокуратуре установить местонахождение свидетелей Михаила Вершняка, Галины Климович, Вячеслава Перча и Алексея Шевчука для обеспечения их явки на следующее судебное заседание.