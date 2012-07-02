Свидетелей по делу Луценко будет искать ГПУ
14:05, 02 июля 2012Политика
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Судебное заседание по делу Луценко перенесено на 7 июля в связи с неявкой свидетелей.
Рассмотрение дела Луценко возобновят 7 июля
Печерский районный суд Киева объявил до 8.30 7 июля перерыв в заседании по рассмотрению дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в организации незаконной слежки в связи с неявкой свидетелей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла сегодня председательствующая на судебном процессе судья Анна Медушевская.
Вместе с тем, находясь в совещательной комнате, она вынесла постановление поручить Генеральной прокуратуре установить местонахождение свидетелей Михаила Вершняка, Галины Климович, Вячеслава Перча и Алексея Шевчука для обеспечения их явки на следующее судебное заседание.
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